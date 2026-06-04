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В Крыму опровергли фейк о введении ЧС

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн — РИА Новости. Массированная информационная атака на Крым сопровождается фейковыми указами якобы главы республики и муниципальных органов власти о «введении чрезвычайного положения и закрытии железной дороги», сообщил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

Источник: РИА "Новости"

Массированная информационная атака на Крым зафиксирована в четверг, сообщал ранее Крючков.

«Параллельно с ударами по инфраструктуре и железнодорожной инфраструктуре Крыма враг начал информационную атаку. Вкидываются фейковые указы главы республики Крым и распоряжения глав муниципалитетов о том, что закрыта железная дорога, о введении чрезвычайного положения», — сказал Крючков.

По его словам, противник координирует информационные вбросы с ударами беспилотников.

«Призываем крымчан пользоваться только официальными источниками информации, такими как страницы главы республики Крым (Сергея Аксенова — ред.) в соцсетях, портал главы республики Крым и официальными СМИ», — сказал Крючков.

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