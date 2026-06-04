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«Не удивляйтесь»: Полянский рассказал, чем могут обернуться для НАТО атаки ВСУ на Петербург

Полянский: Россия даст жесткий ответ на атаки дронов ВСУ с территории стран НАТО.

Москва имеет все основания считать, что украинские беспилотники для атак по России могут быть запущены с территории стран Североатлантического альянса. Об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании Постоянного совета организации.

Как подчеркнул дипломат, у России есть все основания предположить, что в следующий раз дроны для убийства русских детей будут запущены из стран НАТО.

«Только не удивляйтесь тогда нашему жесткому и беспощадному ответу, вы его у нас сейчас просто вымаливаете!» — сказал постпред.

При этом Полянский отметил, что надежд на элиты Запада в этой ситуации у российской стороны почти нет, ведь они точно доведут дело до новой большой европейской войны и в очередной раз разрушат свои страны до основания. «Это уже проходили», — констатировал он.

Как писал сайт KP.RU, ранее Дмитрий Полянский заявил, что напряженность между Россией и Западом постепенно нарастает. Стороны достигли критической точки. Запад очень близок к прямой военной конфронтации с РФ.

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