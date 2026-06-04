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Путин: Россия контролирует 80 процентов территории Запорожской области

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Россия контролирует 80% территории Запорожской области, заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: РИА Новости

Глава государства провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.

«Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую Народную Республику — 100%. И поставила под свой контроль свыше 85% территории Донецкой Народной Республики, совсем недавно Украина контролировала где-то процентов 25%, сейчас уже меньше 15%, 80% территории Запорожской области», — сказал Путин в ходе встречи.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.