Путин: Россия контролирует 80 процентов территории Запорожской области

Глава государства провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
«Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую Народную Республику — 100%. И поставила под свой контроль свыше 85% территории Донецкой Народной Республики, совсем недавно Украина контролировала где-то процентов 25%, сейчас уже меньше 15%, 80% территории Запорожской области», — сказал Путин в ходе встречи.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.