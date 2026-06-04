Путин: Россия контролирует 80 процентов территории Запорожской области

«Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую Народную Республику — 100%. И поставила под свой контроль свыше 85% территории Донецкой Народной Республики, совсем недавно Украина контролировала где-то процентов 25%, сейчас уже меньше 15%, 80% территории Запорожской области», — сказал Путин в ходе встречи.