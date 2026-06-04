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Цивилева рассказала о помощи ветеранам СВО и работе фонда «Защитники Отечества»

Статс-секретарь — заместитель министра обороны России, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказала о работе фонда, поддержке ветеранов СВО и их семей. Интервью с ней провела Юлия Меньшова в Блогерской студии VK Видео на ПМЭФ-2026.

Фонд «Защитники Отечества» был создан три года назад по указу президента. Его основная задача — помочь ветеранам быстрее вернуться к мирной жизни, объяснила Цивилева. В фонде работают 4,5 тыс. социальных координаторов. Около тысячи из них — сами ветераны и члены семей участников СВО, подчеркнула замминистра обороны.

«Многие трудоустраиваются к нам в фонд и находят новые смыслы через помощь другим людям», — сказала Цивилева. По ее словам, люди, имеющие личный опыт, лучше понимают тех, кто обращается за поддержкой.

У нас нет случайных людей. Работа в фонде — это миссия.

Анна Цивилева
статс-секретарь — заместитель министра обороны России, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества»

Говоря об обязательствах перед ветеранами, Цивилева отметила, что государство выполняет обещанные меры поддержки в отношении людей, которые «встали на защиту интересов страны».

Фонд, в том числе обеспечивает нуждающихся высокофункциональными протезами: «Наши ребята на протезах в прошлом году поднялись на Эльбрус. Они катаются, осваивают горные лыжи, сноуборд, играют в теннис, ездят на велосипеде, бегают марафоны», — рассказала Цивилева.

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