Цивилева рассказала о помощи ветеранам СВО и работе фонда «Защитники Отечества»

Фонд «Защитники Отечества» был создан три года назад по указу президента. Его основная задача — помочь ветеранам быстрее вернуться к мирной жизни, объяснила Цивилева. В фонде работают 4,5 тыс. социальных координаторов. Около тысячи из них — сами ветераны и члены семей участников СВО, подчеркнула замминистра обороны.
«Многие трудоустраиваются к нам в фонд и находят новые смыслы через помощь другим людям», — сказала Цивилева. По ее словам, люди, имеющие личный опыт, лучше понимают тех, кто обращается за поддержкой.
У нас нет случайных людей. Работа в фонде — это миссия.
Говоря об обязательствах перед ветеранами, Цивилева отметила, что государство выполняет обещанные меры поддержки в отношении людей, которые «встали на защиту интересов страны».
Фонд, в том числе обеспечивает нуждающихся высокофункциональными протезами: «Наши ребята на протезах в прошлом году поднялись на Эльбрус. Они катаются, осваивают горные лыжи, сноуборд, играют в теннис, ездят на велосипеде, бегают марафоны», — рассказала Цивилева.