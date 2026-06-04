Цивилева рассказала о помощи ветеранам СВО и работе фонда «Защитники Отечества»

Фонд «Защитники Отечества» был создан три года назад по указу президента. Его основная задача — помочь ветеранам быстрее вернуться к мирной жизни, объяснила Цивилева. В фонде работают 4,5 тыс. социальных координаторов. Около тысячи из них — сами ветераны и члены семей участников СВО, подчеркнула замминистра обороны.