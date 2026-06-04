Путин: по Украине пока не было боевого применения «Орешника»

«У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения “Орешника”», — сказал Путин.
По словам президента, системы, аналогичные «Орешнику», ранее проходили испытания исключительно на полигонах. Текущие запуски по украинской территории, как уточнил он, являются продолжением программы испытаний, а не полноформатным боевым применением. Путин пояснил, что удары наносились по объектам, где было удобно фиксировать результаты работы системы. В частности, речь идет об объектах в Белой Церкви и на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).
Российский лидер также раскрыл детали проверки результатов последнего удара, нанесенного по укрепленному району. Как следует из заявления главы государства, после попадания ракеты в зону цели были направлены беспилотники. Они зафиксировали положение разводящихся блоков в месте удара, которое президент охарактеризовал как «сарай».
Специалисты провели замеры точности попадания блоков с точностью до миллиметра. По словам Путина, получение этих данных необходимо для принятия в будущем решений о полноформатном использовании системы «Орешник» по назначенным целям, включая объекты в условиях городской застройки.