Путин: по Украине пока не было боевого применения «Орешника»

По словам президента, системы, аналогичные «Орешнику», ранее проходили испытания исключительно на полигонах. Текущие запуски по украинской территории, как уточнил он, являются продолжением программы испытаний, а не полноформатным боевым применением. Путин пояснил, что удары наносились по объектам, где было удобно фиксировать результаты работы системы. В частности, речь идет об объектах в Белой Церкви и на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).