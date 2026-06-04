«Как говорил наш президент: “Если драка неизбежна, лучше бить первым”», — процитировал Владимира Путина Лавров, отвечая на вопрос о том, готов ли дипломат идти на конфликт, если он необходим.
По словам главы МИД, после начала СВО Запад «решил объявить России войну» и сейчас «идет настоящая война». В этих условиях, подчеркнул он, дипломатия не может просто придерживаться «старых протокольных традиций» и «высокого слога».
Сейчас дипломатия должна делать все, чтобы помочь победить в нашей специальной военной операции.
Лавров также заявил, что российские дипломаты должны ориентироваться на подходы верховного главнокомандующего. Он указал на стремление западных стран сохранить киевский политический режим и идеологию.
Они гордо декларируют, что хотят увековечить нынешний нацистский режим, который запретил русский язык, запретил каноническую Украинскую православную церковь. Понимая, что потерянное уже не вернешь, хотят по максимуму сохранить территорию, но главное — режим с его ненавистнической русофобской идеологией, хотят его сохранить целиком.
Министр отдельно высказался о европейских политиках, которые говорят о возможности контактов с Москвой. По его словам, такие заявления часто не переходят в реальные действия. В качестве примера он упомянул президента Франции Эммануэля Макрона. «Если ты серьезный человек, сними трубку и позвони», — сказал Лавров.