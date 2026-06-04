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Лавров заявил, что дипломатия должна помогать целям СВО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в нынешней ситуации дипломатия не может ограничиваться прежними протокольными традициями и должна делать все, чтобы помочь победить в специальной военной операции. Такое заявление он сделал в беседе с Александром Цыпкиным в Блогерской студии VK Видео на ПМЭФ-2026.

«Как говорил наш президент: “Если драка неизбежна, лучше бить первым”», — процитировал Владимира Путина Лавров, отвечая на вопрос о том, готов ли дипломат идти на конфликт, если он необходим.

По словам главы МИД, после начала СВО Запад «решил объявить России войну» и сейчас «идет настоящая война». В этих условиях, подчеркнул он, дипломатия не может просто придерживаться «старых протокольных традиций» и «высокого слога».

Сейчас дипломатия должна делать все, чтобы помочь победить в нашей специальной военной операции.

Сергей Лавров
глава МИД РФ

Лавров также заявил, что российские дипломаты должны ориентироваться на подходы верховного главнокомандующего. Он указал на стремление западных стран сохранить киевский политический режим и идеологию.

Они гордо декларируют, что хотят увековечить нынешний нацистский режим, который запретил русский язык, запретил каноническую Украинскую православную церковь. Понимая, что потерянное уже не вернешь, хотят по максимуму сохранить территорию, но главное — режим с его ненавистнической русофобской идеологией, хотят его сохранить целиком.

Сергей Лавров
глава МИД РФ

Министр отдельно высказался о европейских политиках, которые говорят о возможности контактов с Москвой. По его словам, такие заявления часто не переходят в реальные действия. В качестве примера он упомянул президента Франции Эммануэля Макрона. «Если ты серьезный человек, сними трубку и позвони», — сказал Лавров.

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