Лавров заявил, что дипломатия должна помогать целям СВО

Министр отдельно высказался о европейских политиках, которые говорят о возможности контактов с Москвой. По его словам, такие заявления часто не переходят в реальные действия. В качестве примера он упомянул президента Франции Эммануэля Макрона. «Если ты серьезный человек, сними трубку и позвони», — сказал Лавров.