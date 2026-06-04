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В Курской области из-за прямого попадания снаряда в частный дом погиб пенсионер

Губернатор региона Александр Хинштейн выразил соболезнования родным и близким погибшего.

КУРСК, 4 июня. /ТАСС/. Мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ деревни Лещиновка Курской области, снаряд попал в частный дом. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.

«Сегодня враг обстрелял деревню Лещиновку Глушковского района. Прямым попаданием снаряд попал в частный дом. К глубокой скорби, погиб местный житель. Виктору Геннадьевичу было 68 лет», — написал Хинштейн в «Максе», выразив соболезнования родным и близким погибшего.

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