В Курской области из-за прямого попадания снаряда в частный дом погиб пенсионер

КУРСК, 4 июня. /ТАСС/. Мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ деревни Лещиновка Курской области, снаряд попал в частный дом. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.
«Сегодня враг обстрелял деревню Лещиновку Глушковского района. Прямым попаданием снаряд попал в частный дом. К глубокой скорби, погиб местный житель. Виктору Геннадьевичу было 68 лет», — написал Хинштейн в «Максе», выразив соболезнования родным и близким погибшего.
Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.Читать дальше