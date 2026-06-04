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Журналист Романчик: многие страны Европы хотели бы участвовать в переговорах по Украине

Глава службы новостей информагентства DPA задался вопросом, кого президент РФ Владимир Путин может себе представить в качестве переговорщика от Европы, помимо экс-канцлера Герхарда Шрёдера.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Германия и многие европейские страны хотели бы участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Такую точку зрения высказал глава службы новостей информагентства DPA Мартин Романчик во время встречи президента РФ Владимира Путина с руководителями ведущих мировых информационных агентств.

«Вы говорили о мире. Германия и многие европейские государства хотели бы участвовать в этих мирных переговорах, которые в настоящее время ведутся при посредничестве США, несмотря на войну с Ираном», — сказал журналист, поинтересовавшись у Путина, какую роль могли бы играть на этих переговорах Германия и федеральный канцлер. Романчик также спросил, кого Путин может себе представить в качестве переговорщика от Европы, помимо экс-канцлера Герхарда Шрёдера.

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