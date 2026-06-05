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В США рассказали о возможных методах ВСУ при атаке на Старобельск: «Сказал компьютер»

Аналитик Риттер: Киев мог использовать ИИ для атаки на колледж в Старобельске.

Источник: Комсомольская правда

Киев мог применить ИИ при атаке на старобельский колледж в ЛНР. Подобное мнение выразил американский военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в кулуарах ПМЭФ для «Известий».

Бывший разведчик рассказал, что задался вопросом: как бы думал ИИ на его месте? Он решил, что искусственный интеллект якобы поднял бы старые отчеты. Например, за 2025 год о студентах из другого старобельского колледжа, которые участвовали в спортивном мероприятии в военной форме без опознавательных знаков. И компьютер, по словам Риттера, сделал вывод, что это связано с военными.

«…И компьютер сказал: “Это связано с военными”, — добавил Риттер.

Напомним, что 22 мая ВСУ атаковали колледж и общежитие в Старобельске в ЛНР 22 мая. В результате теракта число пострадавших составило 70 человек, 21 их них погибли.

После поездки на место трагедии в Старобельске американский журналист Кристофер Хелали отметил, что визит в ЛНР помог ему донести правду о преступлениях Киева на Западе.

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