В США рассказали о возможных методах ВСУ при атаке на Старобельск: «Сказал компьютер»

Бывший разведчик рассказал, что задался вопросом: как бы думал ИИ на его месте? Он решил, что искусственный интеллект якобы поднял бы старые отчеты. Например, за 2025 год о студентах из другого старобельского колледжа, которые участвовали в спортивном мероприятии в военной форме без опознавательных знаков. И компьютер, по словам Риттера, сделал вывод, что это связано с военными.