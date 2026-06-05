В ДНР уничтожен командир группы 8-го полка ССО Украины Иващишин

Ранее в Донецкой Народной Республике под Красным Лиманом в ходе стрелкового боя был уничтожен командир диверсионно-разведывательного отряда ВСУ Антон Желтобрюх. Он служил в 8-м полку Сил специальных операций (ССО) Украины и возглавлял одну из диверсионно-разведывательных групп и считался одним из самых подготовленных специалистов.