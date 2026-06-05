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Средства ПВО уничтожили 19 украинских дронов над регионами РФ

В Минобороны сообщили об успешном отражении воздушной атаки в небе над регионами РФ.

Источник: Комсомольская правда

Средства ПВО РФ сбили 19 украинских дронов над регионами России и Черным морем с 8 до 20 часов мск 4 июня. Об этом проинформировали в Минобороны.

«В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — передает ведомство.

По уточнениям министерства, дроны были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Тем временем в ночь 5 июня восемь российских аэропортов временно приостановили полеты судов. Среди них — аэропорты Бугульмы, Самары, Саратова, Пензы, Нижнекамска, Оренбурга, Казани и Чебоксар.

Кроме этого, по данным мэра Москвы Сергея Собянина, силами противовоздушной обороны были перехвачены 22 летевших на столицу дрона в ночь на 3 июня.

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