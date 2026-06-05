Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропортах Казани и Чебоксар сняли ограничения на полеты

Росавиация: в аэропортах Казани и Чебоксар сняли ограничения на полеты.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Казани и Чебоксар, сообщила Росавиация.

В пятницу в аэропортах Казани и Чебоксар были введены временные ограничения.

«Аэропорты “Казань”, “Чебоксары”. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.

Узнать больше по теме
Чебоксары: уютный город на Волге с национальным колоритом
Чебоксары — это город в России, который известен благоустроенной набережной, спокойным ритмом жизни и самобытной чувашской культурой. В этом материале разбираем, где находятся Чебоксары, чем они интересны и какую роль город играет сегодня.
Читать дальше