В аэропортах Казани и Чебоксар сняли ограничения на полеты

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Казани и Чебоксар, сообщила Росавиация.
В пятницу в аэропортах Казани и Чебоксар были введены временные ограничения.
«Аэропорты “Казань”, “Чебоксары”. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.
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