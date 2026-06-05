Командир Танкист: освобождение Комсомольского заняло неделю

«Как таковых трудностей у нас не возникло. Не возникло почему? Потому что были сами плотно собраны. Противник оказывал воздействие достаточно хорошее. Но нас прикрывали FPV-дроны, артиллерия, танки. Взять удалось нам его за неделю», — рассказал командир.