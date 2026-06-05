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Командир Танкист: освобождение Комсомольского заняло неделю

Трудностей у группировки войск «Восток» не возникло, заявил военнослужащий.

Источник: РИА "Новости"

ДОНЕЦК, 5 июня. /ТАСС/. Освобождение села Комсомольское в Запорожской области заняло неделю. Об этом рассказал ТАСС командир штурмового взвода 5-й армии 114-го полка группировки войск «Восток» с позывным Танкист.

«Как таковых трудностей у нас не возникло. Не возникло почему? Потому что были сами плотно собраны. Противник оказывал воздействие достаточно хорошее. Но нас прикрывали FPV-дроны, артиллерия, танки. Взять удалось нам его за неделю», — рассказал командир.

По его словам, ВСУ были подготовлены к обороне, однако оснащение оказалось недостаточным.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Комсомольское в Запорожской области.