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Группировка «Запад» уничтожила замаскированные опорные пункты и технику ВСУ

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Бойцы группировки войск «Запад» уничтожили пункты управления БПЛА, боевую технику и замаскированные опорные пункты с живой силой противника на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России, опубликовав соответствующие кадры.

Источник: РИА "Новости"

«На кадрах один из расчетов самоходных пушек “Гиацинт-С” 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” в зоне проведения СВО на краснолиманском направлении высокоточным огнем уничтожил замаскированный опорный пункт противника с расположенным в нем пунктом управления БПЛА ВСУ», — рассказал Федосеев.

Отмечается, что корректировка огня и подтверждение ликвидации цели осуществлялись в режиме реального времени с помощью разведывательных беспилотников. После выполнения задачи военнослужащие оперативно покинули огневую точку, чтобы избежать ответного огня и ударов FPV-дронов.

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