Группировка «Запад» уничтожила замаскированные опорные пункты и технику ВСУ

«На кадрах один из расчетов самоходных пушек “Гиацинт-С” 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” в зоне проведения СВО на краснолиманском направлении высокоточным огнем уничтожил замаскированный опорный пункт противника с расположенным в нем пунктом управления БПЛА ВСУ», — рассказал Федосеев.
Отмечается, что корректировка огня и подтверждение ликвидации цели осуществлялись в режиме реального времени с помощью разведывательных беспилотников. После выполнения задачи военнослужащие оперативно покинули огневую точку, чтобы избежать ответного огня и ударов FPV-дронов.