«В ходе боевой работы в Запорожской области военнослужащие подразделений разведки и беспилотной авиации группировки войск “Восток” сорвали попытку противника нанести огневое поражение нашим артиллерийским орудиям. В ходе дежурства расчеты радиолокационных комплексов артиллерийской разведки засекли траектории полетов снарядов, выпущенных со стороны позиций националистов, в результате чего были обнаружены огневые позиции ВСУ. Полученные данные были переданы на командный пункт и доведены до расчетов ударных беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.
ВСУ также потеряли автоматический станковый гранатомет, замаскированный в лесополосе, который сдерживал продвижение штурмовых групп мотострелковых подразделений. Кроме того, подразделения войск беспилотных систем «Востока» уничтожили тяжелый вражеский октокоптер типа «Баба-яга», движущийся в направлении позиций российских штурмовых подразделений, снаряженный подвесными боеприпасами.
В Запорожской области расчеты самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» группировки войск «Восток» уничтожили подземные места размещений и опорные пункты противника в лесополосе. «В результате огневого поражения уничтожены опорные пункты в лесополосе и находившаяся на позициях живая сила ВСУ. Эффективная боевая работа артиллеристов лишила противника возможности удержать данный рубеж обороны», — подчеркнули в военном ведомстве.