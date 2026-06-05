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Собянин: силы ПВО сбили один БПЛА, летевший на Москву

Собянин сообщил об успешном предотвращении воздушной атаки на регион.

Источник: Комсомольская правда

Силы ПВО Министерства обороны сбили один беспилотник, который направлялся в сторону Москвы. На месте, где упали обломки, работают специалисты экстренных служб. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в «Максе». На момент 06:00 по мск Собянин также сообщил о втором успешно сбитом дроне. Российские силы ПВО продолжают успешно отражать вражеские атаки на регионы с воздуха. За сутки 4 июня российские системы противовоздушной обороны сбили 601 беспилотник ВСУ и два снаряда Vampire чешского производства.

До этого силы ПВО МО перехватили 22 летевших на столицу дрона, затем в регионе был объявлен режим беспилотной опасности.

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