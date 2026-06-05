Тихоокеанец «Татарин» — гроза вражеских дронов

«Главное в этой системе то, что она не требует сложной работы после пуска. Навёл, дождался захвата, произвёл пуск. Дальше аппарат сам идёт к цели. Для нас это серьёзная помощь, потому что счёт часто идёт на секунды», — говорит оператор БПЛА с позывным «Татарин», морпех 155-го полка 55-й гвардейской Курской орденов Суворова и Жукова дивизии морской пехоты имени дважды Героя Российской Федерации генерал-майора М. Е. Гудкова.