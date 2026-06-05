Тихоокеанец «Татарин» — гроза вражеских дронов

Воздушная угроза стала постоянной частью современного поля боя, поэтому ценится всё, что помогает быстро обнаружить, перехватить и уничтожить дрон противника. Переносной комплекс «Ёлка» занимает в этой системе отдельное место. Это мобильный кинетический перехватчик, рассчитанный на работу по воздушным целям коптерного и самолётного типа. Подробности — в материале информационного партнера, главного вестника Тихоокеанского флота — газеты «Боевая вахта» (16+).
На первый взгляд комплекс выглядит предельно просто. В руках оператора находится малогабаритная многоразовая пусковая установка, внутри готов к старту компактный дрон-перехватчик. Простота здесь не означает примитивность.
На борту аппарата установлены встроенный искусственный интеллект и автономная система управления. После пуска оператор уже не ведёт аппарат вручную. «Ёлка» сама определяет воздушную цель, уточняет её движение и корректирует собственный маршрут до момента столкновения.
В основе работы комплекса лежит понятная схема захвата цели, пуска и дальнейшего автономного перехвата. Военнослужащий наводит установку на объект в воздухе, выполняет пуск, затем система берёт расчёт на себя. Алгоритмы анализируют сигнатуру цели, скорость, высоту и направление движения. Такая логика важна в условиях, где решение приходится принимать быстро, а времени на долгую подготовку нет.
«Главное в этой системе то, что она не требует сложной работы после пуска. Навёл, дождался захвата, произвёл пуск. Дальше аппарат сам идёт к цели. Для нас это серьёзная помощь, потому что счёт часто идёт на секунды», — говорит оператор БПЛА с позывным «Татарин», морпех 155-го полка 55-й гвардейской Курской орденов Суворова и Жукова дивизии морской пехоты имени дважды Героя Российской Федерации генерал-майора М. Е. Гудкова.
В базовой конфигурации «Ёлка» поражает цель без взрывчатки. Возможность установки боевой части предусмотрена, но основной принцип построен на другом решении. Дрон уничтожает воздушную цель за счёт столкновения. Высокая скорость аппарата создаёт кинетическую энергию, достаточную для разрушения беспилотника противника.
Отдельная особенность «Ёлки» связана с автономной работой после запуска. Комплекс не требует радиоканала управления, поэтому средства РЭБ не могут подавить управление летящего перехватчика. Для современного поля боя это имеет большое значение. Дроны противника часто пытаются работать в условиях активного радиоэлектронного противодействия, а воздушная обстановка меняется быстро. В таких обстоятельствах ценится система, которая после захвата цели продолжает выполнять задачу самостоятельно.
Назначение «Ёлки» связано с защитой военной и гражданской инфраструктуры в зоне боевых действий. Комплекс рассчитан на перехват тяжёлых гексакоптеров типа «Баба-Яга», FPV-дронов, разведывательных и ударных аппаратов самолётного типа, а также барражирующих боеприпасов. Для подразделений на земле это означает дополнительный уровень защиты от угроз, которые раньше могли долгое время мешать выполнению задачи.
Появление таких систем меняет отношение к ближнему противодействию беспилотникам. Стрелковое оружие остаётся под рукой, но воздушная цель часто маневрирует, меняет высоту и направление. Попасть по ней трудно, особенно при движении техники или в момент выдвижения на задачу. Перехватчик берёт на себя эту работу. Он создавался для того, чтобы догнать цель в воздухе и прекратить её полёт прямым столкновением.
Один из эпизодов применения «Ёлки» вспоминает «Татарин». Подразделение выдвигалось на машинах для выполнения боевой задачи. Во время движения военнослужащих обнаружил дрон противника «Рубака». Ситуация развивалась быстро.
«Мы закатывались на машинах, и нас обнаружил вражеский дрон. Товарищи начали противодействовать ему из стрелкового оружия, а я сразу достал “Ёлку”. Всё произошло быстро: увидел цель, захватил, уничтожил», — рассказывает военнослужащий.
Порядок действий был коротким и понятным. После первого взведения комплекс включился и начал захватывать воздушную цель. Звуковой сигнал подтвердил, что система увидела объект и готова к пуску. При повторном нажатии на курок перехватчик вышел из пусковой установки и полетел к цели. Дрон противника попытался маневрировать и уйти, но захват уже состоялся. Весь эпизод занял считаные секунды. Перехватчик сблизился с воздушной целью и ударил по ней. Дрон противника разрушился в воздухе.
«После захвата ему уже было не уйти, “Ёлка” способна развивать скорость до 200 км/ч, этого с лихвой хватает, чтобы догнать и поразить вражеский дрон», — говорит «Татарин». — Она максимально простая в использовании. Но простота здесь важная. Когда над тобой дрон противника, лишние действия только мешают. «Ёлка» помогает быстро обезвредить угрозу и продолжить выполнение задачи".
Комплекс хоть и прост в использовании, но технические решения продуманы до мелочей. Искусственный интеллект помогает отличать военные цели от гражданских объектов, птиц или дружественной техники. Автономное управление исключает возможность воздействия РЭБ, а также снижает зависимость от оператора после пуска. Всё это собирается в один практический инструмент, который можно применять на земле в различной обстановке.
Для подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота в зоне СВО такая техника становится частью повседневной защиты. Дроны противника ищут маршруты, технику, позиции, людей, пытаются передавать данные и наносить удары. Ответ должен быть быстрым и подвижным. «Ёлка» не отменяет другие средства противодействия, но закрывает важную нишу ближнего перехвата. Там, где воздушная цель уже появилась в зоне видимости, переносной комплекс даёт шанс уничтожить её до завершения угрозы.
«Для нас важно, чтобы средство было рядом и срабатывало тогда, когда нужно. “Ёлка” уже показала, что может помочь в реальной обстановке. Простая, быстрая, эффективная. Такие вещи берегут людей и технику», — подчёркивает «Татарин».
Беспилотники остаются серьёзной угрозой, но ответ на неё тоже развивается. «Ёлка» показывает, что перехват может быть мобильным, точным и доступным для применения в различных условиях. Благодаря таким решениям и строится достижение требуемого результата.
Автор текста — Дмитрий Гунин.