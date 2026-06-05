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«Солнцепеки» уничтожили 30 солдат ВСУ в Сумской области

КУРСК, 5 июня. /ТАСС/. 30 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), 4 пункта управления БПЛА, а также 2 опорных пункта ВСУ были уничтожены расчетами ТОС-1А группировки войск «Север» за ночь в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в группировке.

Источник: Reuters

«В темное время суток операторами войск беспилотных систем группировки войск “Север” были вскрыты оборонительные сооружения и живую силу ВСУ. Координаты вскрытых объектов немедленно были переданы на командный пункт. В результате нанесенных огневых ударов были уничтожены 4 пункта управления БПЛА, 2 опорных пункта и более 30 солдат ВСУ», — рассказали там.

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