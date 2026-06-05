Денис Чернавин честно сказал о долге, единстве и будущем Башкирии

«Видите, перед нами территория, на котором в скором времени будет разбит зелёный сквер. Однажды здесь будут играть дети, а рядом с ними — отдыхать пожилые люди. Они знают, что подрастающее поколение, в первую очередь, надо воспитывать честно и ответственно. Мы должны прививать любовь к своей семье, к своему двору, дому, к друзьям — ко всему, с чего начинается Родина. Когда я встречаюсь с молодёжью, говорю им, что специальная военная операция закончится, но патриотизм никуда не денется. Человек, который по-настоящему любит свою семью, Родину, в сложный час сделает правильный выбор — пойдёт защищать. Кроме того, надо воспитывать чувство гордости за нашу Россию. В девяностые так уж получилось, и мы до сих пор не можем избавиться от этого комплекса, мол, мы уступаем европейцам, у нас лень, занимаемся самобичеванием. Даже до сих пор со скрипом, с трудом переламывая себя, гордимся своими достижениями. Так нельзя. Надо воспитывать и прививать молодёжи то, что у нас есть чем гордиться. И это не только в истории — это здесь, вокруг, здесь и сейчас. Подчеркну — надо гордиться собой, своей страной, любить свою семью. И тогда всё получится», — отметил Денис Чернавин.