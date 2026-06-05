Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим ракетной опасности 5 июня в Татарстане отменен

Согласно заявлению оперативного штаба республики, «угроза применения средств воздушного нападения противника в воздушном пространстве над Татарстаном больше не фиксируется».

Источник: Аргументы и факты

Сегодня, 5 июня 2026 года, в нескольких городах и районах Республики Татарстан был объявлен режим ракетной опасности. Сирены и предупреждения в СМИ призывали жителей срочно проследовать в укрытия.

К текущему моменту угроза атаки полностью ликвидирована, режим отменен официальными властями. Угроза ракетного удара на территории Республики Татарстан, введенная утром 5 июня, официально снята. Соответствующее сообщение появилось в официальных рассылках МЧС и городских пабликах.

Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.
Читать дальше