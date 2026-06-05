Режим ракетной опасности 5 июня в Татарстане отменен

Сегодня, 5 июня 2026 года, в нескольких городах и районах Республики Татарстан был объявлен режим ракетной опасности. Сирены и предупреждения в СМИ призывали жителей срочно проследовать в укрытия.
К текущему моменту угроза атаки полностью ликвидирована, режим отменен официальными властями. Угроза ракетного удара на территории Республики Татарстан, введенная утром 5 июня, официально снята. Соответствующее сообщение появилось в официальных рассылках МЧС и городских пабликах.
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