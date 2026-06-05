Ракетная и беспилотная опасность действовали на Кубани в ночь на 5 июля

В Краснодарском крае всю ночь действовала беспилотная опасность. Об угрозе объявили около полуночи в ночь на 5 июня, ранним утром, в 05:51, сигнал был отменен.
«Отмена беспилотной опасности на территории Краснодарского края», — сообщили через Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Кроме того, ночью действовала ракетная опасность.
«Существует угроза падения ракет», — говорилось в рассылке РСЧС.
Ракетную опасность объявили в 01:18, а сняли спустя 50 минут, в 02:10.
Жителям и гостям региона напомнили о правилах безопасности и необходимости звонить в экстренные службы по номеру 112 в случае обнаружения подозрительных предметов, обломков ракет или взрывных устройств.