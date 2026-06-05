Командир из Башкирии в одиночку уничтожил на СВО 12 вражеских дронов.

Во время выполнения одной из боевых задач расчёт сержанта Мигранова атаковали вражеские беспилотники. Командир боевой машины продолжил работать на огневой позиции. Он в одиночку отразил 12 дронов и параллельно руководил расчётом, поддерживая артиллерийским огнём пехоту. Атаку противника удалось сорвать.