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Военный из Лениногорского района передал волонтерам благодарности от командования за помощь СВО

Военнослужащий из Лениногорского района Татарстана, находящийся в отпуске, встретился с волонтерами движения «С любовью и молитвами» и передал благодарственные письма от командования войсковой части за поддержку участников специальной военной операции.

Источник: ИА Татар-информ

Торжественная встреча прошла в селе Старое Шугурово, где собрались активисты добровольческой группы из 17 населенных пунктов района. Благодарности были вручены руководителю движения Эльмире Уламасовой, волонтерам и главам сельских поселений, участвующим в сборе и отправке гуманитарной помощи на передовую.

Как отметил военнослужащий Максим с позывным Заяц, помощь жителей района остается востребованной. По его словам, волонтеры регулярно направляют бойцам маскировочные сети, строительные материалы, инструменты, предметы первой необходимости и другую гуманитарную помощь.

Отдельную благодарность военнослужащий передал семье главы Ивановского сельского поселения Алины Бодряевой. Ее сын Игорь пожертвовал свои личные накопления на приобретение инструментов для строительства госпиталя в зоне проведения спецоперации.

Во время встречи также чествовали мобилизованного жителя Старого Шугурово Рината с позывным Талисман, который прибыл домой в отпуск после 11 месяцев службы. От имени односельчан ему вручили подарок и выразили слова поддержки.

Руководитель движения «С любовью и молитвами» Эльмира Уламасова подчеркнула, что волонтеры продолжают работу без выходных, изготавливая маскировочные сети и собирая гуманитарные грузы для военнослужащих.

«Мы боимся не успеть. Именно поэтому каждый день продолжаем сборы и обращаемся за помощью к неравнодушным людям. Ребят мы не бросим и будем помогать столько, сколько потребуется», — сказала Уламасова.

В ближайшее время очередная партия гуманитарной помощи будет отправлена в зону специальной военной операции. Доставку груза на передовую обеспечит военнослужащий Максим, который по поручению командования сопровождает гуманитарные конвои к линии боевого соприкосновения.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов — Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», — сказал он.

Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.

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