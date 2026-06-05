Военный из Лениногорского района передал волонтерам благодарности от командования за помощь СВО

Торжественная встреча прошла в селе Старое Шугурово, где собрались активисты добровольческой группы из 17 населенных пунктов района. Благодарности были вручены руководителю движения Эльмире Уламасовой, волонтерам и главам сельских поселений, участвующим в сборе и отправке гуманитарной помощи на передовую.
Как отметил военнослужащий Максим с позывным Заяц, помощь жителей района остается востребованной. По его словам, волонтеры регулярно направляют бойцам маскировочные сети, строительные материалы, инструменты, предметы первой необходимости и другую гуманитарную помощь.
Отдельную благодарность военнослужащий передал семье главы Ивановского сельского поселения Алины Бодряевой. Ее сын Игорь пожертвовал свои личные накопления на приобретение инструментов для строительства госпиталя в зоне проведения спецоперации.
Во время встречи также чествовали мобилизованного жителя Старого Шугурово Рината с позывным Талисман, который прибыл домой в отпуск после 11 месяцев службы. От имени односельчан ему вручили подарок и выразили слова поддержки.
Руководитель движения «С любовью и молитвами» Эльмира Уламасова подчеркнула, что волонтеры продолжают работу без выходных, изготавливая маскировочные сети и собирая гуманитарные грузы для военнослужащих.
«Мы боимся не успеть. Именно поэтому каждый день продолжаем сборы и обращаемся за помощью к неравнодушным людям. Ребят мы не бросим и будем помогать столько, сколько потребуется», — сказала Уламасова.
В ближайшее время очередная партия гуманитарной помощи будет отправлена в зону специальной военной операции. Доставку груза на передовую обеспечит военнослужащий Максим, который по поручению командования сопровождает гуманитарные конвои к линии боевого соприкосновения.
В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.
«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов — Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», — сказал он.
Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.