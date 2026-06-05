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В Нижнем Новгороде отразили атаку БПЛА

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил об отражении атаки БПЛА в Кстовском районе. По предварительным данным, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Экстренные службы работают на месте падения обломков сбитых аппаратов.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Кстовском районе Нижнего Новгорода была отражена атака беспилотных летательных аппаратов. В результате инцидента никто не пострадал, повреждений инфраструктуры нет. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев.

Глава города уточнил, что экстренные службы оперативно отреагировали на угрозу.

«В Кстовском районе отражена атака БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет», — написал Юрий Шалабаев в месседжере MAX.

В настоящее время на месте падения обломков сбитых аппаратов работают специалисты экстренных служб.

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