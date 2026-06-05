Мэр Москвы сообщил об уничтожении трех дронов силами ПВО

В Московской области силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили еще три украинских беспилотника, летевших в направлении столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник уточнил, что воздушные цели были ликвидированы военнослужащими Министерства обороны.
«Еще три вражеских беспилотника, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны», — написал Собянин в мессенджере MAX.
На местах падения обломков сбитых аппаратов работают специалисты экстренных служб. Общее количество уничтоженных украинских ударных дронов в Московском регионе за 5 июня достигло шести единиц.