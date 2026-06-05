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Мэр Москвы сообщил об уничтожении трех дронов силами ПВО

Еще три вражеских беспилотника сбиты над Подмосковьем, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Воздушные цели уничтожены военнослужащими Министерства обороны РФ. На местах падения обломков работают экстренные службы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Московской области силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили еще три украинских беспилотника, летевших в направлении столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник уточнил, что воздушные цели были ликвидированы военнослужащими Министерства обороны.

«Еще три вражеских беспилотника, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны», — написал Собянин в мессенджере MAX.

На местах падения обломков сбитых аппаратов работают специалисты экстренных служб. Общее количество уничтоженных украинских ударных дронов в Московском регионе за 5 июня достигло шести единиц.

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