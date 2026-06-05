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Крым направил на нужды бойцов СВО средства из активов украинских олигархов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Крым направил на защиту полуострова и нужды участников специальной военной операции 4,5 миллиарда рублей из средств, вырученных за счет продажи национализированных активов украинских олигархов, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава регионального парламента Владимир Константинов.

Источник: © РИА Новости

Ранее он сообщил, что Крым от продажи национализированных активов уже получил 13 миллиардов рублей и 1,4 миллиарда рублей — за аренду с этого имущества.

«На обеспечение безопасности республики и помощи подразделениям, принимающим участие в СВО, направлено 4,52 миллиарда рублей, а на строительство и ремонт социально значимых объектов — 9 миллиардов рублей», — сказал Константинов.

Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества лиц, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов попала и квартира Владимира Зеленского в Ливадии. Средства от продажи имущества идут на нужды участников СВО и строительство социальных объектов.

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