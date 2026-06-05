Крым направил на нужды бойцов СВО средства из активов украинских олигархов

Ранее он сообщил, что Крым от продажи национализированных активов уже получил 13 миллиардов рублей и 1,4 миллиарда рублей — за аренду с этого имущества.
«На обеспечение безопасности республики и помощи подразделениям, принимающим участие в СВО, направлено 4,52 миллиарда рублей, а на строительство и ремонт социально значимых объектов — 9 миллиардов рублей», — сказал Константинов.
Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества лиц, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов попала и квартира Владимира Зеленского в Ливадии. Средства от продажи имущества идут на нужды участников СВО и строительство социальных объектов.