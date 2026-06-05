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Прикамье простилось с погибшим на СВО зенитчиком Владимиром Болотовым

Траурный митинг состоялся 5 мая в селе Вознесенское.

Источник: Комсомольская правда

В селе Вознесенское Верещагинского округа 5 июня односельчане простились с погибшим участником СВО. Рядовой Болотов Владимир Николаевич погиб в середине апреля этого года.

Владимиром Болотов родился 10 августа 1974 года в Чайковском. Окончил школу в деревне Пономари Оханского района Пермской области. После школы получил профессию водителя в профессиональном училище Большой Сосновы, прошел срочную службу в инженерных войсках.

После армии работал в совхозе «Русь» из Большой Сосновы. Затем переехал в село Вознесенское, работал в агропредприятии «Заря Путино» оператором по обслуживанию оборудования.

Владимир Николаевич принял решение выполнить воинский долг в зоне проведения СВО, проходил службу механиком-водителем зенитного ракетного взвода. Погиб 16 апреля 2026 года.

Администрация Верещагинского муниципального округа выражает соболезнования жене погибшего земляка Юлии Александровне, брату Алексею Федоровичу, сестрам Вере Иосифовне и Ольге Анатольевне.