В Севастополе отразили три атаки ВСУ: сбиты 11 беспилотников

За ночь и утро пятницы, 5 июня, в Севастополе сбили 11 беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Силы ПВО и мобильные огневые группы отразили за эту ночь и утро 3 атаки ВСУ», — рассказал глава Севастополя.
По его словам, в городе-герое были сбиты 11 беспилотников.
В двух многоэтажках в Ленинском районе треснули несколько окон в подъездах. Кроме того, повреждено одно окно в квартире. Осколки сбитого дрона повредили крышу частного дома в Нахимовском районе.
«Никто из людей не пострадал», — сообщил Развожаев.