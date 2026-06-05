В Краснодарском крае при атаке БПЛА на суда погибли пять человек

Еще шестеро пострадавших были доставлены в медицинские учреждения. Инцидент произошел утром 5 июня, около 05:00 мск, пишут «Известия».
По предварительным данным, под удар попали танкер и два сухогруза в Таганрогском заливе. Обстоятельства происшествия уточняются, на месте работают специалисты, которые устанавливают все детали случившегося и оценивают последствия атаки.
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