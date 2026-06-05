Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодарском крае при атаке БПЛА на суда погибли пять человек

В Краснодарском крае при атаке беспилотников на суда погибли пять человек.

Источник: Новая Кубань

Еще шестеро пострадавших были доставлены в медицинские учреждения. Инцидент произошел утром 5 июня, около 05:00 мск, пишут «Известия».

По предварительным данным, под удар попали танкер и два сухогруза в Таганрогском заливе. Обстоятельства происшествия уточняются, на месте работают специалисты, которые устанавливают все детали случившегося и оценивают последствия атаки.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше