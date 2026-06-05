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Севастополь отразил очередную атаку ВСУ — сбито 10 беспилотников

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости Крым. В Севастополе военные отразили атаку ВСУ, над городом сбили 10 вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы успешно отразили очередную атаку ВСУ. Всего было сбито 10 БПЛА в районе Фиолента, Балаклавы, мыса Херсонес и Ласпи. Никто из людей не пострадал», — написал он в своем канале в МАКС.

При этом, в одном из СНТ на Фиоленте осколки от сбитого беспилотника упали на частный дом.

Кроме того, у подножья Ильяс-Кая обнаружены отдельные очаги возгорания кустарников и травы из-за упавших обломков сбитого дрона. Площадь возгорания составляет 50 кв.м, идет тушение с помощью ранцевых огнетушителей.

Воздушную тревогу в городе в третий раз объявили в 11 утра в пятницу. В городе работала ПВО и мобильные огневые группы. Сбито 7 БПЛА в районе Фиолента, Балаклавы, мыса Херсонес и Ласпи, сообщал ранее губернатор города Михаил Развожаев.

Также ПВО работала в Крыму. Всего за ночь военные сбили 123 вражеских беспилотника над Крымом, акваториями Черного и Азовского морей, а также над другими регионами России.

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