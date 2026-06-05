ВС РФ нанесли удары возмездия по объектам на Украине
Среди пораженных целей:
ВС РФ за неделю освободили два населенных пункта
Российские бойцы взяли под контроль населенные пункты:
- Комсомольское в Запорожской области;
- Тихоновка в ДНР.
«Север» атакует ВСУ в Харьковской и Сумской областях
«Северная» группировка за неделю атаковала 14 бригад и штурмовой полк ВСУ.
В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе превысили 1355 боевиков. Также ВСУ лишились двух танков, шести боевых бронированных машин, 99 автомобилей, девяти орудий полевой артиллерии и пяти станций РЭБ.
Подразделения «Запада» продолжают наступательные действия
Подразделения «Западной» группировки в течение недели атаковали семь бригад ВСУ.
Потери украинской стороны составили: свыше 1325 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 97 автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», 20 орудий полевой артиллерии, пять станций РЭБ.
Подразделения «Юга» наступают в ДНР
Подразделения «Южной» группировки за неделю нанесли удары 12 бригадам ВСУ.
За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли свыше 935 бойцов, танк Leopard, 23 боевые бронированные машины, 103 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, боевую машину РСЗО «Град» и восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 2360 боевиков
Подразделения группировки в течение недели нанесли поражение 15 бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ.
В зоне ответственности группировки потери украинской стороны составили: свыше 2360 военнослужащих, 23 боевые бронированные машины, 37 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии и семь станций РЭБ.
«Восток» продвигается в Запорожской области
Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение восьми бригадам и четырем штурмовым полкам ВСУ.
Потери противника в живой силе превысили 3045 человек. Также украинская сторона лишилась 14 боевых бронированных машин, 57 автомобилей и восьми артиллерийских орудий.
Группировка «Днепр» улучшила тактическое положение
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар пяти бригадам противника.
ВСУ потеряли свыше 335 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 91 автомобиль, четыре орудия полевой артиллерии и 20 станций РЭБ.
Итоги работы сил ПВО, ракетных войск, артиллерии ВМФ
В течение прошедшей недели средства противовоздушной обороны сбили:
- 47 управляемых авиабомб;
- 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и Vampire;
- 3084 БПЛА самолетного типа.