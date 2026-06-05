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Главное из брифинга Минобороны 30 мая — 5 июня 2026 года: сводка за неделю

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО с 30 мая по 5 июня на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ нанесли удары возмездия по объектам на Украине

С 30 мая по 5 июня ВС РФ в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием большой и ударными БПЛА.

Среди пораженных целей:

  • предприятия ВПК Украины;
  • объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ;
  • военные аэродромы;
  • цеха сборки, места хранения и запуска БПЛА;
  • пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

ВС РФ за неделю освободили два населенных пункта

Российские бойцы взяли под контроль населенные пункты:

  • Комсомольское в Запорожской области;
  • Тихоновка в ДНР.

«Север» атакует ВСУ в Харьковской и Сумской областях

«Северная» группировка за неделю атаковала 14 бригад и штурмовой полк ВСУ.

В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе превысили 1355 боевиков. Также ВСУ лишились двух танков, шести боевых бронированных машин, 99 автомобилей, девяти орудий полевой артиллерии и пяти станций РЭБ.

Подразделения «Запада» продолжают наступательные действия

Подразделения «Западной» группировки в течение недели атаковали семь бригад ВСУ.

Потери украинской стороны составили: свыше 1325 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 97 автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», 20 орудий полевой артиллерии, пять станций РЭБ.

Подразделения «Юга» наступают в ДНР

Подразделения «Южной» группировки за неделю нанесли удары 12 бригадам ВСУ.

За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли свыше 935 бойцов, танк Leopard, 23 боевые бронированные машины, 103 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, боевую машину РСЗО «Град» и восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 2360 боевиков

Подразделения группировки в течение недели нанесли поражение 15 бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ.

В зоне ответственности группировки потери украинской стороны составили: свыше 2360 военнослужащих, 23 боевые бронированные машины, 37 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии и семь станций РЭБ.

«Восток» продвигается в Запорожской области

Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение восьми бригадам и четырем штурмовым полкам ВСУ.

Потери противника в живой силе превысили 3045 человек. Также украинская сторона лишилась 14 боевых бронированных машин, 57 автомобилей и восьми артиллерийских орудий.

Группировка «Днепр» улучшила тактическое положение

Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар пяти бригадам противника.

ВСУ потеряли свыше 335 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 91 автомобиль, четыре орудия полевой артиллерии и 20 станций РЭБ.

Итоги работы сил ПВО, ракетных войск, артиллерии ВМФ

В течение прошедшей недели средства противовоздушной обороны сбили:

  • 47 управляемых авиабомб;
  • 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и Vampire;
  • 3084 БПЛА самолетного типа.

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