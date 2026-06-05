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Россия вернула из плена 185 бойцов

5 июня с территории, подконтрольной киевскому режиму, в Россию возвращены 185 военнослужащих. Взамен украинской стороне переданы 185 военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Источник: РИА "Новости"

Как уточнили в ведомстве, возвращенные российские военнослужащие в настоящее время находятся на территории Белоруссии. С ними работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

«После оказания необходимой психологической и медицинской помощи российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — отметили в МО РФ.

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