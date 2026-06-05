Россия вернула из плена 185 бойцов

Как уточнили в ведомстве, возвращенные российские военнослужащие в настоящее время находятся на территории Белоруссии. С ними работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
«После оказания необходимой психологической и медицинской помощи российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — отметили в МО РФ.
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