Эксперт назвал условия применения ракеты «Орешник» в полную силу

«Когда мы применим “Орешник” в полном смысле этого слова? Это будет зависеть от ситуации на поле боя, как сложится обстановка. По ядерной доктрине, когда нашим войскам или государству грозит уничтожение, мы можем использовать такое оружие. Новые боевые части можем применить в случае обнаружения, допустим, завода по производству ракет типа MGM-52 или ATACMS. То есть в теории мы можем ударить “Орешником” по критическим объектам, которые будут угрожать боеспособности ВС РФ», — пояснил эксперт.