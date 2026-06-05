Эксперт назвал условия применения ракеты «Орешник» в полную силу

Эксперт отметил, что недавний демонстрационный пуск по объектам на Украине проводился без боевой части. Главная цель такого шага — оценить реальный потенциал нового оружия. Собеседник NEWS.ru уточнил, что в ходе удара применялись инертные ракеты без взрывчатки и средств поражения — несмотря на это, «Орешник» продемонстрировал высокую боевую мощь. Конструкция оружия сочетает в себе баллистическую ракету и кинетические разделяющиеся боевые части. Кроме того, оно способно нести ядерный заряд.
Матвийчук добавил, что в будущем «Орешник» могут использовать для точечных ударов по критически важным целям, которые создают прямую угрозу боеспособности российской армии.
«Когда мы применим “Орешник” в полном смысле этого слова? Это будет зависеть от ситуации на поле боя, как сложится обстановка. По ядерной доктрине, когда нашим войскам или государству грозит уничтожение, мы можем использовать такое оружие. Новые боевые части можем применить в случае обнаружения, допустим, завода по производству ракет типа MGM-52 или ATACMS. То есть в теории мы можем ударить “Орешником” по критическим объектам, которые будут угрожать боеспособности ВС РФ», — пояснил эксперт.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, куда ВС РФ ударили «Орешником» на Украине. По его словам, боевого, в полном смысле этого слова, применения «Орешника» пока не было.