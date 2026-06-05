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ПВО сбила 135 украинских беспилотников

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 08.00 до 14.00 мск сбили 135 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Пятого июня с 08.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 135 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.

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