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Шесть человек находятся в больницах после атаки БПЛА в Азовском море

КРАСНОДАР, 5 июн — РИА Новости. Шесть человек находятся в больницах Краснодарского края после атаки на судна в Таганрогском заливе, их состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Источник: Соцсети

«В медучреждениях Краснодарского края находятся шесть человек, пострадавших после атаки на судна в Таганрогском заливе. Все поступившие в больницу — в средней степени тяжести», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оперштаба региона.

Там отметили, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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