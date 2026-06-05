Шесть человек находятся в больницах после атаки БПЛА в Азовском море

«В медучреждениях Краснодарского края находятся шесть человек, пострадавших после атаки на судна в Таганрогском заливе. Все поступившие в больницу — в средней степени тяжести», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оперштаба региона.
Там отметили, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
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