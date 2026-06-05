Трое южноуральских бойцов вернулись из украинского плена

В пятницу, 5 июня, из украинского плена вернулись 185 российских военных. Сейчас они находятся в Беларуси, где получают необходимую помощь. Среди них трое южноуральцев, сообщает уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.
Первый боец родом из Аргаяшского района. Он провел в плену два с половиной года. Его мама все это время не скрывала слез и каждый день надеялась на возвращение сына.
Второй южноуралец попал в плен в декабре прошлого года. Его отец сам сейчас находится в зоне спецоперации, поэтому мать осталась одна — ей приходилось особенно тяжело.
Третий боец — уроженец Сосновского района. Его жена случайно наткнулась на видео, на котором было видно, что мужчина находится в плену. До этого он официально числился пропавшим без вести.
В аппарате уполномоченного по правам человека в Челябинской области признаются: за каждым таким обращением стоит история, полная тревоги, веры и надежды. И поблагодарят всех специалистов и ведомства, которые помогали вызволять бойцов.