Путин назвал достижение целей РФ условием окончания СВО

5 июня президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, заявил, что Россия исходит из завершения боевых действий на Украине по достижении целей Москвы.
Отвечая на вопрос о целях России до подписания мирного соглашения, глава государства указал, что говорил об этом с начала специальной военной операции (СВО). По его словам, ключевыми условиями являются контроль РФ над Донбассом и денацификация Украины.
«Вот мы и движемся спокойно, но уверенно к решению этих задач. И нет сомнений, что мы этого добьемся. Так же, как и о некоторых других, мы будем добиваться уже на переговорном треке», — отметил Путин.
Ранее, 21 мая, президент РФ подчеркнул, что участники СВО защищают не только рубежи страны, но и национальные интересы государства. Он также сообщил, что награждаемые военнослужащие проявили мужество и самоотверженность при выполнении боевых задач.