Макрон отреагировал на письмо Зеленского к Путину: что сказал президент Франции

4 июня Зеленский опубликовал на своем официальном сайте обращение к президенту РФ с предложением провести личную встречу в третьей стране. Он хочет это сделать до начала мирных переговоров по Украине. В Кремле отметили, что Путин уже ознакомился с этим документом.