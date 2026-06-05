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В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися из плена военнослужащими

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Самолет с возвращенными из украинского плена российскими военнослужащими приземлился на одном из аэропортов Подмосковья, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Ранее Минобороны сообщило, что с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 185 российских военнослужащих, а взамен переданы 185 военнопленных ВСУ.

Сначала российских военнослужащих доставили в Белоруссию, там с ними работала уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Кроме того, они получили необходимую психологическую и медицинскую помощь. В России, как ожидается, они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.

Гуманитарное посредничество при возвращении оказали ОАЭ.

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