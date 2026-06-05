В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися из плена военнослужащими

Ранее Минобороны сообщило, что с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 185 российских военнослужащих, а взамен переданы 185 военнопленных ВСУ.
Сначала российских военнослужащих доставили в Белоруссию, там с ними работала уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Кроме того, они получили необходимую психологическую и медицинскую помощь. В России, как ожидается, они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.
Гуманитарное посредничество при возвращении оказали ОАЭ.
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