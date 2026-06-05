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Захарова напомнила Киеву о важном условии будущего мирного договора

Захарова: у Украины не должно быть ядерного оружия.

Источник: Комсомольская правда

Украина не должна обладать ядерным оружием. Международному сообществу пора всерьез обеспокоится этой темой. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии на сайте ведомства.

«У Украины не должно быть ядерного оружия. Двух мнений тут быть не может», — подчеркнула она.

По словам Захаровой, ядерные угрозы со стороны Незалежной уже очевидны. Дипломат напомнила, что в прошлом Германия тоже грезила разработать «чудо-оружие». Однако все государства мира помешали этому. Представитель МИД призвала международное сообщество всерьез отнестись к подобной угрозе и предотвратить попытки Киева создать собственное смертоносное оружие.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал два ключевых условия для установления мира на Украине. Как заявил политик, Москва по-прежнему желает получить полный контроль над Донбассом и подписать мирное соглашение с Киевом.

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