Захарова напомнила Киеву о важном условии будущего мирного договора

По словам Захаровой, ядерные угрозы со стороны Незалежной уже очевидны. Дипломат напомнила, что в прошлом Германия тоже грезила разработать «чудо-оружие». Однако все государства мира помешали этому. Представитель МИД призвала международное сообщество всерьез отнестись к подобной угрозе и предотвратить попытки Киева создать собственное смертоносное оружие.