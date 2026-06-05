В Кремле дали характеристику письму Зеленского для Путина

Напомним, что Владимир Путин уже озвучивал два важнейших условия России относительно заключения мирного договора с Украиной. Первое — Москва требует передачу полного контроля над Донбассом. Второе — страны должны в обязательном порядке подписать соглашение о завершении боевых действий. Причем, как добавил он, одно другого не исключает.