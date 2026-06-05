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Один человек погиб и один пострадал при атаках ВСУ в Белгородской области

В Шебекино при атаке дрона ВСУ на автомобиль погиб один человек.

Источник: Комсомольская правда

В Белгородской области в результате атак украинских беспилотников погиб один человек, еще один получил ранения. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

«Во время очередных террористических атак ВСУ один человек погиб, ещё один получил ранения. В городе Шебекино дрон нанёс удар по автомобилю. От полученных ранений водитель скончался на месте», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в селе Отрадное в результате детонации FPV-дрона мужчина получил множественные осколочные ранения спины. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее силы противовоздушной обороны России ликвидировали 135 беспилотников ВСУ за шесть часов. По данным Минобороны, дроны были сбиты над 14 регионами и акваторией Черного моря.

Как писал KP.RU, киевский режим атаковал пригородный поезд в Крыму. В результате украинского удара один человек погиб и еще трое получили ранения.

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