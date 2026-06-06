Борт Ил-76 с освобождёнными из плена российскими военными сел в Подмосковье

Как сообщается, сначала освобожденные военнослужащие из РФ были доставлены на территорию Белоруссии. Там с ними провела работу российский омбудсмен Яна Лантратова. Бойцы получили необходимую психологическую и врачебную помощь. Далее в России их ожидают лечение и восстановление в госпиталях и клиниках Минобороны.