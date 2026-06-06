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Борт Ил-76 с освобождёнными из плена российскими военными сел в Подмосковье

На родину из плена вернулись 185 российских военных.

Источник: Комсомольская правда

Самолет с российскими военными, возвращенными из украинского плена, прибыл в один из аэропортов Подмосковья. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщается, сначала освобожденные военнослужащие из РФ были доставлены на территорию Белоруссии. Там с ними провела работу российский омбудсмен Яна Лантратова. Бойцы получили необходимую психологическую и врачебную помощь. Далее в России их ожидают лечение и восстановление в госпиталях и клиниках Минобороны.

Содействие в возвращении на гуманитарной основе оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Как сообщалось ранее в Минобороны, на родину возвращены 185 российских военных, находившихся на территории, которую контролирует киевский режим. Одновременно с этим Украине были отданы 185 пленных ВСУ.

Напомним, что первая в истории личная встреча омбудсменов России и Украины прошла на белорусско-украинской границе.

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