Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: недалеко от Севастополя атаковано турецкое судно

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Турецкое рыболовное судно Duru 67 было атаковано в Черном море недалеко от Севастополя, сообщает телеканал NTV со ссылкой на заявление командования береговой охраны Турции.

Источник: РИА "Новости"

«Согласно заявлению командования береговой охраны, сегодня у берегов Севастополя, к западу от Крыма, было атаковано судно под турецким флагом Duru 67. В результате нападения судно получило повреждения и затонуло», — говорится в публикации.

По данным телеканала, рыболовецкое судно Burak Kaya, находившееся в этом районе, спасло пять раненых моряков, однако один из них умер во время эвакуации.

Как сообщил накануне МИД России, ранним утром 5 июня в Азовском море были атакованы теплоходы «Натра» и «Циркон», следовавшие из Турции в порт Ростова-на-Дону под флагами Белиза и Палау соответственно. На обоих судах есть погибшие и раненые, в том числе граждане Азербайджана. Азербайджанский МИД заявил, что в Азовском море были атакованы беспилотниками два грузовых судна с 25 гражданами страны на борту, пять из них погибли.

Ранее в пятницу замглавы МИД России Михаил Галузин заявил журналистам, что за атаками БПЛА на грузовые суда в Азовском море стоит узурпировавший власть киевский нацистский режим.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше