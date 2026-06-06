В ЛНР ограничили пассажирские перевозки на трассе «Новороссия» и Р-150

Сообщается, что глава ЛНР подписал указ, в котором из-за агрессии ВСУ запретил проводить регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки на участках трасс: Р-150 Белгород-Старобельск-Луганск-Донецк-Мариуполь, а также Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону-Мариуполь-Мелитополь-Симферополь. Уточняется, что запрещено перевозить на автомобильном транспорте группы детей по территории ЛНР, кроме мероприятий минобрнауки региона, а также осуществлять все движения пригородных поездов, исключения определяются минтрансом ЛНР.