В ЛНР ограничили пассажирские перевозки на трассе «Новороссия» и Р-150

«Ограничены пассажирские перевозки по дорогам в сторону ДНР, Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым», — говорится в сообщении.
Сообщается, что глава ЛНР подписал указ, в котором из-за агрессии ВСУ запретил проводить регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки на участках трасс: Р-150 Белгород-Старобельск-Луганск-Донецк-Мариуполь, а также Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону-Мариуполь-Мелитополь-Симферополь. Уточняется, что запрещено перевозить на автомобильном транспорте группы детей по территории ЛНР, кроме мероприятий минобрнауки региона, а также осуществлять все движения пригородных поездов, исключения определяются минтрансом ЛНР.
«В целях безопасности рекомендуем жителям не использовать для передвижения автодороги Р-150 и Р-280 “Новороссия”, — говорится в сообщении.
Уточняется, что внутренние автобусные рейсы продолжат функционировать, в некоторых случаях изменится их маршрут, ограничения вступят в силу с 04.00 6 июня 2026 года.