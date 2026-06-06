Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пасечник: в ЛНР из-за действий ВСУ повреждено не менее 40 тыс. га лесов

Глава региона подчеркнул, что полную оценку ущерба экологии дать пока невозможно из-за продолжающихся боевых действий и минирования нескольких участков.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Порядка 40 тыс. га лесов, по предварительным данным, повреждено в Луганской Народной Республике в результате ударов украинских войск, минирования и намеренного выжигания. При этом полную оценку ущерба сделать пока невозможно, сообщил глава республики Леонид Пасечник в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.

«Лесов уничтожено огромнейшее количество. И причем не только в зоне проведения боевых действий, но и в зоне, которая достаточно далеко находится. К примеру, Станично-Луганский район, где в момент нахождения там украинских войск, когда территория находилась под контролем ВСУ, было уничтожено, вырезано огромное количество лесных насаждений», — сказал Пасечник.

Он подчеркнул, что полную оценку ущерба экологии дать пока невозможно из-за продолжающихся боевых действий и минирования ряда участков. Однако, уточнил глава ЛНР, «по предварительным данным, площадь пострадавшего лесного фонда республики уже составляет порядка 40 тыс. гектаров».

О форуме.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.

Узнать больше по теме
Биография Леонида Пасечника
Проделавший путь от сотрудника Службы безопасности Украины до главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник считается сегодня в РФ видным политическим деятелем. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше