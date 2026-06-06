Пасечник: в ЛНР из-за действий ВСУ повреждено не менее 40 тыс. га лесов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Порядка 40 тыс. га лесов, по предварительным данным, повреждено в Луганской Народной Республике в результате ударов украинских войск, минирования и намеренного выжигания. При этом полную оценку ущерба сделать пока невозможно, сообщил глава республики Леонид Пасечник в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.
«Лесов уничтожено огромнейшее количество. И причем не только в зоне проведения боевых действий, но и в зоне, которая достаточно далеко находится. К примеру, Станично-Луганский район, где в момент нахождения там украинских войск, когда территория находилась под контролем ВСУ, было уничтожено, вырезано огромное количество лесных насаждений», — сказал Пасечник.
Он подчеркнул, что полную оценку ущерба экологии дать пока невозможно из-за продолжающихся боевых действий и минирования ряда участков. Однако, уточнил глава ЛНР, «по предварительным данным, площадь пострадавшего лесного фонда республики уже составляет порядка 40 тыс. гектаров».
О форуме.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.