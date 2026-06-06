Пасечник: в ЛНР из-за действий ВСУ повреждено не менее 40 тыс. га лесов

«Лесов уничтожено огромнейшее количество. И причем не только в зоне проведения боевых действий, но и в зоне, которая достаточно далеко находится. К примеру, Станично-Луганский район, где в момент нахождения там украинских войск, когда территория находилась под контролем ВСУ, было уничтожено, вырезано огромное количество лесных насаждений», — сказал Пасечник.