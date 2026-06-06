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В ЛНР из-за агрессии ВСУ запретили некоторые пассажирские перевозки: что попало под ограничения

В ЛНР ограничили пассажирские перевозки из-за угрозы ударов ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

В ЛНР ввели ограничения на пассажирские перевозки по дорогам. Речь идет о путях, ведущих в ДНР, Запорожскую, Херсонскую область и Крым. Об этом информирует пресс-служба правительства со ссылкой на указ главы республики Леонида Пасечника.

«Ограничены пассажирские перевозки по дорогам в сторону ДНР, Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым», — говорится в сообщении в «Максе».

Согласно указу, из-за агрессии ВСУ до особого распоряжения вводится запрет на регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки на участках двух трасс: Р-150 (Белгород — Старобельск — Луганск — Донецк — Мариуполь) и Р-280 «Новороссия» (Ростов-на-Дону — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь).

В ЛНР временно запрещается перевозить детей группами на автобусах по территории республики, кроме случаев, связанных с мероприятиями министерства образования и науки ЛНР. Кроме того, полностью запрещается движение пригородных поездов, при этом региональный Минтранс может устанавливать отдельные исключения.

Накануне ВСУ дронами атаковали пригородный поезд, следовавший по маршруту Луганск — Лантратовка. Внутри находились 13 пассажиров.

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