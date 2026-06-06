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Собянин: Силы ПВО сбили девятый беспилотник, летевший на Москву

Собянин сообщил об успешном отражении атаки БПЛА, летевших в сторону Москвы.

Источник: Комсомольская правда

Средства ПВО Министерства обороны сбили еще один вражеский беспилотник, который направлялся в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву, сбит силами ПВО Минобороны», — написал градоначальник в «Максе».

Как подчеркнул мэр, в районе падения обломков работают специалисты оперативных служб.

О первых успешно сбитых БПЛА на подлете к Москве стало известно около 02:09 по мск. Ближе к 03:35 мск был ликвидирован еще один дрон. На момент 05:14 мск число успешно сбитых БПЛА на подлете к столице выросло до 7 единиц. К 06:07 мск был ликвидирован девятый БПЛА, сбитый за ночь 6 июня.

Тем временем в ряде регионов РФ была объявлена опасность атаки БПЛА. Среди них — Воронежская область, Сочи и федеральная территория Сириус.

Как проинформировал губернатор ленинградской области Александр Дрозденко, 25 дронов были уничтожены в небе над регионом. Боевая работа систем ПВО продолжается.

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