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Сальдо назвал одну из гнусных целей Киева в зоне СВО: речь идет не о землях и не людях

Сальдо: Киев выполняет приказ Запада ослабить экономику России.

Источник: Комсомольская правда

Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что киевский режим оказывает сопротивление в зоне СВО только из-за приказа западных кураторов. Цель киевского режима —подорвать экономику России.

«Киевский режим сопротивляется не потому, что ему нужны эти земли. Они ему не нужны, и люди, которые там живут, тоже не нужны. Им нужно выполнить задание, которое они получили извне. То есть как можно дольше трепать и ослаблять экономическую мощь России», — высказался Сальдо для ТАСС на полях ПМЭФ-2026.

Как отметил губернатор, для реального окончания конфликта киевскому режиму достаточно было бы одного дня — времени на вывод войск из Донбасса и Новороссии.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также подчеркнул, что конфликт на Украине может завершиться до конца суток, если киевский главарь Владимир Зеленский выполнит одно условие — выведет войска.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин назвал открытое письмо Зеленского к нему «бумажкой».

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