Сальдо назвал одну из гнусных целей Киева в зоне СВО: речь идет не о землях и не людях

«Киевский режим сопротивляется не потому, что ему нужны эти земли. Они ему не нужны, и люди, которые там живут, тоже не нужны. Им нужно выполнить задание, которое они получили извне. То есть как можно дольше трепать и ослаблять экономическую мощь России», — высказался Сальдо для ТАСС на полях ПМЭФ-2026.