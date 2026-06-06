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Двое жителей Иркутской области освобождены из плена

Освобожденные военнослужащие находятся в безопасности.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В ходе очередного обмена военнопленными, который провело Министерство обороны РФ при содействии спецслужб и Уполномоченного по правам человека, на Родину вернулись трое жителей Приангарья. Среди них двое земляков из Иркутска и Ангарска. Сейчас освобожденные военнослужащие находятся в безопасности на территории Республики Беларусь.

Им уже оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. В ближайшее время бойцов доставят в Россию, где они будут проходить лечение и реабилитацию в госпиталях Минобороны.

Как отметила омбудсмен по правам человека региона Светлана Семенова, добиваться возвращения ребят помогали их родные, обращавшиеся в том числе в аппарат Уполномоченного по правам человека в Иркутской области. Всех, кто участвовал в этой работе, поблагодарили за содействие. Земляков ждут дома, им желают сил и скорейшего восстановления.

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